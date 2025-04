Advogado é preso por abandonar a mãe de 85 anos no pronto-socorro

Em Goiânia (GO), um advogado foi preso por abandonar a mãe, de 85 anos, em um pronto-socorro. Ele já tinha sido detido antes por maus-tratos contra ela. Os funcionários do hospital não sabiam sequer o nome da idosa. No apartamento de luxo do homem, os policiais encontraram muita sujeira e quase nada de comida. A defesa disse que ele tem problemas psiquiátricos e é incapaz de cuidar de outra pessoa. O outro filho, que é juiz em São Paulo, se comprometeu a ir para Goiás assumir os cuidados da mãe. Já o advogado, foi solto na audiência de custódia com a condição de não se aproximar da idosa. De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos no ano passado, os caso de violência contra idosos aumentaram quase 23%.



