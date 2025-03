Advogados de Bolsonaro e demais denunciados tiveram 15 minutos para apresentar defesa ao STF

Após a sessão do STF que pode tornar Jair Bolsonaro réu por suposta tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente não se manifestou publicamente, mas, horas antes, usou as redes sociais para comparar seu julgamento a um jogo de futebol: "Vamos torcer pelos nossos garotos voltarem com a vitória. Já no meu caso, o juiz apita contra antes mesmo do jogo começar… E ainda é o VAR, o bandeirinha, o técnico e o artilheiro do time adversário; tudo numa pessoa só". Os advogados dos outros acusados buscaram desmontar as acusações: o defensor de Garnier Santos citou a própria denúncia para questionar a existência de uma "organização criminosa armada", e o de Alexandre Ramagem negou seu envolvimento no suposto esquema. O STF vai decidir nesta quarta-feira (26) se aceita ou não a denúncia.



