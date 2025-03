Advogados de Robinho tentam suspender a prisão do ex-jogador no STF

Os advogados de Robinho tentam suspender a prisão do ex-jogador no Supremo Tribunal Federal. O relator do caso, ministro Luiz Fux, votou para manter o ex-atleta preso. Fux afirmou no voto que os advogados de Robinho tentam rediscutir temas que já foram decididos pelo STF. Em novembro do ano passado, a corte rejeitou pedidos de liberdade do ex-jogador. Robinho está preso desde março do ano passado no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. O ex-jogador foi condenado a nove anos de prisão por participação em um estupro coletivo na Itália, em 2013. Segundo a Justiça italiana, o ex-atleta e cinco amigos violentaram uma mulher albanesa em uma boate em Milão. A decisão se tornou definitiva em 2022, sem a possibilidade de novos recursos.



