Advogados que defendiam empresário suspeito de matar gari renunciam ao caso

A arma usada no disparo foi identificada como pertencente à mulher do suspeito

JR na TV|Do R7

Os advogados que defendiam o empresário suspeito de matar um gari em Belo Horizonte (MG) renunciaram ao caso. Imagens de câmeras de segurança mostram Renê Júnior levando um dia normal após o crime, cumprimentando colegas de trabalho, passeando com os cachorros e circulando no prédio onde mora, inclusive com uma arma na mão. As filmagens também registraram o gari Laudemir de Souza saindo de casa para trabalhar e ajudando um carro a passar ao lado do caminhão de lixo antes de ser atingido. A arma usada no disparo foi identificada como pertencente à mulher do suspeito, a delegada Ana Paula Balbino, que segue trabalhando normalmente enquanto sua conduta é investigada. A Comissão de Direitos Humanos da OAB Minas defende o afastamento da delegada durante a investigação.

