Aeroporto na França interrompe operações após incêndio florestal

A Europa sofre com a forte onda de calor. Na França, um aeroporto teve que interromper as operações por causa de um incêndio florestal. O fogo atingiu uma mata próxima à pista do aeroporto de Marselha, na França. Pousos e decolagens foram suspensos. Na região de Catalunha, na Espanha, duas pessoas morreram em incêndios florestais. Moradores de áreas de risco estão sendo retirados e 18 mil foram orientados a não sair de casa. Na Grécia, a acrópole de Atenas fechará nas horas mais quentes do dia. A previsão é de até 42°C.



