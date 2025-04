Agrishow: começa a maior feira de máquinas e equipamentos para negócios do país

Começou, nesta segunda-feira (28), no interior de São Paulo, a Agrishow, a maior feira de máquinas e equipamentos para o agronegócio do país. A expectativa é que sejam movimentados R$ 15 bilhões. Além dos brasileiros, produtores rurais de 70 países confirmaram presença no evento. Cerca de 200 mil pessoas são aguardadas durante a semana da feira, que é considerada um termômetro da atividade do agronegócio e uma vitrine para o lançamento de novas tecnologias.



