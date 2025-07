AGU apresenta ao STF acordo para devolver valores ilegais descontados de beneficiários do INSS

O Ministério da Previdência deve divulgar, na próxima semana, o calendário de ressarcimento de aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos. Hoje (2), a Câmara dos Deputados discutiu as fraudes envolvendo o INSS. Apesar de convidados, faltaram ao debate o diretor-geral da Polícia Federal, o ministro da Previdência Social e o presidente do INSS. O Supremo analisa uma forma de concentrar todos os processos judiciais sobre o tema. O ministro Dias Toffoli determinou que os tribunais regionais federais informem o número total de ações. Até o momento, quase 4 milhões de pessoas questionaram os descontos na folha de pagamento. No total, são 9 milhões de prejudicados.



