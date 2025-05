AGU e novo presidente do INSS se reúnem para discutir devolução de dinheiro descontado em fraudes

A Advocacia-Geral da União e o novo presidente do INSS se reuniram para discutir com será feita a devolução do dinheiro descontado indevidamente de milhões de beneficiários. Nos primeiros dias de trabalho, Gilberto Waller Junior também terá que remontar parte da equipe do INSS. Além do ex-presidente do Instituto, Alessandro Stefanutto, que é suspeito de agir para liberar os descontos em folha, outros integrantes da diretoria são investigados e foram afastados.



