Alckmin presidirá comitê que discutirá com empresas e setores os impactos das tarifas de Trump

O vice-presidente Geraldo Alckmin vai presidir o comitê criado pelo governo para discutir com empresas e setores os impactos das tarifas anunciadas por Donald Trump. Esse comitê vai ser instalado amanhã (15) e vai reunir Fazenda, Relações Exteriores e Casa Civil em busca de soluções imediatas. O decreto que regulamenta a lei de reciprocidade econômica deve ser assinado nesta segunda-feira (14) pelo presidente Lula e publicado no Diário Oficial de amanhã.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!