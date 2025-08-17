Logo R7.com
Alckmin rebate críticas de Trump e diz que não há melhor parceiro comercial do que o Brasil

Ele também falou sobre a necessidade do Congresso aprovar a medida provisória de socorro aos empresários

JR na TV|Do R7

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que não há melhor parceiro comercial do que o Brasil. A declaração foi uma resposta às críticas do presidente americano, Donald Trump. Ele também falou sobre a necessidade do Congresso aprovar a medida provisória de socorro aos empresários.

