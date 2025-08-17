Alckmin rebate críticas de Trump e diz que não há melhor parceiro comercial do que o Brasil

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que não há melhor parceiro comercial do que o Brasil. A declaração foi uma resposta às críticas do presidente americano, Donald Trump. Ele também falou sobre a necessidade do Congresso aprovar a medida provisória de socorro aos empresários.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!