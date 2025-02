Alerta: criminosos usam sites de vendas para enganar pessoas interessadas em comprar carros

Criminosos usam sites de vendas para enganar pessoas interessadas em comprar carros. O cliente paga para reservar o veículo em lojas que são clonadas e não existem. Esse tipo de crime faz muitas vítimas. E não são apenas as pessoas que caem na fraude. As empresas que têm o nome utilizado também são lesadas.



