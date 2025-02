Alerta: saiba quais são os possíveis sintomas de desidratação

A onda de calor que atinge boa parte do país exige cuidado redobrado com a hidratação, especialmente entre crianças e idosos. Muitas pessoas procuram atendimento médico com sinais de tontura e fraqueza, sem saber que podem estar bebendo menos água do que o necessário. Boca seca, tontura, sensação de fraqueza, sonolência e dor de cabeça não devem ser ignoradas. Nos três primeiros meses do ano passado, a desidratação foi responsável por mais de 13 mil atendimentos em ambulatórios e hospitais do país.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!