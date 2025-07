Alexandre de Moraes decide manter medidas cautelares contra Jair Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes do STF decidiu manter as medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro avisou, ainda, que caso Bolsonaro volte a descumprir as ordens, as cautelares serão convertidas em prisão. Bolsonaro foi alvo de medidas cautelares determinadas pelo STF, entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de falar com outros investigados e de usar redes sociais.



