Alexandre de Moraes encaminha à PGR inquérito sobre suposto plano de golpe de Estado

O ministro Alexandre de Moraes encaminhou à Procuradoria-Geral da República o relatório da Polícia Federal sobre o inquérito da suposta tentativa de golpe de Estado. O ministro também decidiu retirar o sigilo do inquérito. Moraes manteve sob sigilo os trechos da investigação relacionados à delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro. Os dois foram indiciados.