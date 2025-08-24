Logo R7.com
Alexandre de Moraes pede a extradição de seu ex-assessor Eduardo Tagliaferro

Tagliaferro é investigado por vazamento de mensagens e está na Itália

JR na TV|Do R7

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu a extradição do ex-assessor, Eduardo Tagliaferro. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por crimes como violação de sigilo funcional, coação no curso do processo e abolição violenta do estado democrático de direito. Tagliaferro está na Itália. O ex-assessor é investigado pelo vazamento de mensagens trocadas entre servidores do gabinete de Moraes, no STF e no TSE. O Itamaraty vai encaminhar o pedido de extradição ao governo da Itália.

