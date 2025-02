Alexandre de Moraes rebate críticas do governo americano à Justiça brasileira

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rebateu as críticas do governo norte-americano à Justiça brasileira. Moraes disse que o Brasil não é mais uma colônia. A reação acontece depois de um projeto ser aprovado em uma comissão da Câmara dos Estados Unidos para impedir a entrada dele no país.



