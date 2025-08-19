Logo R7.com
Alexandre de Moraes rejeita último recurso apresentado por defesa da cabeleireira Débora dos Santos

Os advogados dela tentavam reverter a condenação a 14 anos de prisão ou reduzir a pena

JR na TV|Do R7

O ministro Alexandre de Moraes também rejeitou o último recurso apresentado pela defesa da cabeleireira Débora dos Santos. Os advogados dela tentavam reverter a condenação a 14 anos de prisão ou reduzir a pena. Débora ficou conhecida por usar um batom para pichar a estátua da Justiça durante os atos de 8 de janeiro de 2023. Ela cumpre prisão domiciliar.

  • 8 de janeiro
  • Alexandre de Moraes
  • Justiça
  • PlayPlus
  • RecordPlus

