Alexandre de Moraes rejeita último recurso apresentado por defesa da cabeleireira Débora dos Santos

O ministro Alexandre de Moraes também rejeitou o último recurso apresentado pela defesa da cabeleireira Débora dos Santos. Os advogados dela tentavam reverter a condenação a 14 anos de prisão ou reduzir a pena. Débora ficou conhecida por usar um batom para pichar a estátua da Justiça durante os atos de 8 de janeiro de 2023. Ela cumpre prisão domiciliar.



