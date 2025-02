Alexandre de Moraes torna públicos os vídeos da delação de Mauro Cid; assista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tornou públicos os vídeos da delação do tenente-coronel Mauro Cid. Em um dos vídeos, Moraes repreende Cid e chega a ameaçar de prisão o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro por ter mentido e omitido fatos em depoimentos à Polícia Federal. Confira.



