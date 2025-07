Alfabetização avança no Brasil, mas não atinge a meta de alcançar 60% das crianças entre 6 e 7 anos

A alfabetização de crianças avançou no Brasil, mas não conseguimos atingir a meta de ensinar 60% dos alunos entre seis e sete anos a ler e a escrever. Segundo o governo federal, as enchentes no Rio Grande do Sul, no ano passado, influenciaram o resultado. Dados do Ministério da Educação apontam que somente 30% das crianças aprendem a ler e a escrever na idade certa, entre seis e sete anos.



