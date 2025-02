Alunos tentam manter concentração em salas de aula sem ar-condicionado e com poucos ventiladores

A onda de calor extremo que atinge o Brasil tem afetado a rotina de estudantes de todo o país. Em São Paulo, o recorde de 34°C dificultou a concentração nas salas de aula sem ar-condicionado e com poucos ventiladores. No Rio de Janeiro, alunos fizeram um protesto contra a falta de ar-condicionado nas escolas públicas. O equipamento também falta em mais da metade das escolas municipais de Salvador. Em Santos, no litoral paulista, uma escola técnica está fechada por causa do calor.



