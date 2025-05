Amapá e Maranhão conhecem os campeões estaduais de 2025 neste sábado (17)

Na final do campeonato Amapaense, o Trem saiu na frente do Operário. Mas o zagueiro Everton empatou no fim do jogo. Com o resultado, o Trem ficou com título estadual por ter vencido o primeiro jogo. Na final do campeonato Maranhense, o Maranhão bateu o Imperatriz por 2 a 0, garantindo o título estadual.



