Ameaça de bomba causa transtornos e interdição no Aeroporto Internacional de Goiânia

Uma ameaça de bomba causou transtornos e interditou o Aeroporto Internacional de Goiânia. Uma funcionária da limpeza encontrou uma bagagem suspeita dentro do banheiro. O esquadrão antibombas foi acionado, e a área foi isolada. Um robô foi levado até o local. O dono da bagagem era um homem que pegou um voo de Goiânia para São Paulo. Ao desembarcar, ele foi abordado por policiais federais e disse que descartou produtos químicos agropecuários no banheiro ainda em Goiânia, depois de ter sido impedido de entrar no avião com os produtos.