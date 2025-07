Amigo afirma que mineiro que foi lutar na guerra da Ucrânia morreu em combate

Um cobrador de ônibus de Minas Gerais que foi lutar na guerra da Ucrânia morreu em combate e a família tenta localizar o corpo do rapaz. Ele teria sido atraído por altos salários para se juntar à guerra. Gabriel Pereira estava na Ucrânia havia quatro meses. Na semana passada, véspera do aniversário de 22 anos, a família foi informada que o jovem morreu em combate.



