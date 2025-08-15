Anatel retira obrigatoriedade de prefixo para identificação de chamadas de telemarketing

As chamadas indesejadas de telemarketing não precisam mais ter o prefixo "0303" para identificação. A Agência Nacional de Telecomunicações retirou a obrigatoriedade - que estava valendo desde 2022 - porque acredita que essas ligações, hoje, são minoria. A decisão de revogar a obrigatoriedade do prefixo "0303" foi do conselho-diretor da Anatel. Na avaliação da agência, o cenário hoje é diferente de quando a medida entrou em vigor, há três anos. 10% das ligações são feitas com esse prefixo. Em contrapartida, serviços de telecomunicações que ultrapassar 500 mil chamadas, por mês, serão obrigados a ter um indicador de verificação para que a rastreabilidade seja possível. Segundo a Anatel, a medida vai reduzir o número de ligações inoportunas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!