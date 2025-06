Ancelotti conquista a confiança de jogadores e torcedores já na primeira semana à frente da seleção

A seleção vai desembarcar no Equador, onde joga na quinta-feira (5) pelas eliminatórias da copa. Em uma semana no Brasil, Ancelotti acompanhou jogos nos estádios, conheceu as maravilhas do Rio de Janeiro e iniciou os trabalhos como técnico da seleção em São Paulo. A expectativa em cima do trabalho de Carlo Ancelotti é alta, afinal é o sexto técnico mais vencedor da história do futebol. Com um bom resultado nas partidas pelas eliminatórias da copa, os parabéns podem ser em dobro. Ancelotti vai completar 66 anos na próxima terça-feira (10), dia em que vai comandar o primeiro jogo dele no Brasil contra o Paraguai.



