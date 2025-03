André Mendonça é o único a votar pelo impedimento de Moraes e Dino no julgamento de Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça votou para considerar os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes impedidos de julgar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Braga Netto, por suposta tentativa de golpe de Estado. Ele foi o único a discordar entre os ministros do STF. Apesar do voto, o Supremo rejeitou os recursos. Com isso, Dino e Moraes participarão do julgamento da denúncia, na semana que vem.



