Aneel aciona bandeira vermelha e conta de luz fica mais cara

A conta de luz vai ficar mais cara a partir de amanhã (01). O reajuste foi anunciado para compensar o acionamento de usinas termelétricas por causa do período com pouca chuva em várias regiões do país. A partir deste domingo (01), a conta de luz terá bandeira vermelha patamar 1. Isso significa um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kwh consumidos.



