Anúncio da taxação de produtos brasileiros em 50% já causa impactos no setor madeireiro do Paraná

O anúncio da taxação dos produtos brasileiros em 50% já causa impactos no setor madeireiro do Paraná. Empresas da região central do estado anunciaram férias coletivas para tentar amenizar o prejuízo. O setor estima queda de mais de 70 %. O impacto não se restringe apenas ao setor. A Associação Brasileira das Indústrias de Pescados pediu ao governo federal a liberação de R$ 900 milhões em crédito emergencial.



