Anvisa aprova o registro da primeira vacina contra a chikungunya

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o registro da primeira vacina contra chikungunya. O imunizante, de dose única, fabricado pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica franco-austríaca Valneva, é recomendado para pessoas com mais de 18 anos e que tenham maior probabilidade de serem expostas ao vírus. A vacina é contraindicada para mulheres grávidas, pessoas imunodeficientes ou imunossuprimidas e já havia sido aprovada por autoridades dos Estados Unidos e União Europeia. A chikungunya é causada pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue e a zica. Segundo o Ministério Da Saúde, 56 pessoas já morreram nesse ano no Brasil em decorrência da doença e outros 53 óbitos são investigados.



