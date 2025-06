Anvisa aprova o uso de mais uma caneta para o tratamento da obesidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o uso de mais uma caneta para o tratamento da obesidade. A previsão é que a venda nas farmácias será liberada a partir do dia 23 de junho. Mas o paciente só poderá comprar o medicamento com a apresentação de receita médica. O remédio é vendido no país desde maio, mas só era permitido para o tratamento do diabetes tipo 2.



