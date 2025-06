Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo renova contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo renovou contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. O craque português estendeu o vínculo por dois anos e vai jogar futebol profissionalmente pelo menos até os 42 anos. Desde 2023 no clube saudita, o atacante disputou 111 partidas e marcou 99 gols. Com o novo salário, Cristiano Ronaldo vai ganhar cerca de R$ 2,5 bilhões por ano.