Aos 58 anos, boxeador lendário Mike Tyson volta aos ringues e perde para influenciador Jake Paul

Em sua primeira luta profissional desde 2005, Mike Tyson, aos 58 anos, perdeu para Jake Paul, de 27 anos, um influenciador estadunidense que tem apostado na carreira de pugilista. Tyson, um dos maiores boxeadores da história, voltou aos ringues, mas foi surpreendido pelo adversário. Os dois lutaram por oito rounds de dois minutos. Longe do seu auge, Tyson animou o público no início com alguns golpes no adversário, mas Paul demonstrou mais vigor físico e venceu por decisão unânime dos árbitros. Nos segundos finais da luta, os dois se abraçaram em um sinal de respeito. Apesar da derrota, Tyson faturou o equivalente a R$ 115 milhões de reais com a luta.