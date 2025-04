Dix: jovens criam perfis secundários nas redes sociais sem conhecimento dos familiares

Os pais devem ficar atentos à criação de perfis secundários pelos filhos nas redes sociais. Um deles é o ‘dix’, que muitos jovens usam de forma fechada, sem o conhecimento dos familiares. O dix é amplamente utilizado pela geração Z, que inclui os nascidos a partir dos anos 90 e existe desde 2016. Em nota, a Meta, dona do Instagram, disse que os usuários precisam ter ao menos 13 anos para criar as contas. Se ficar evidente que o perfil está sendo usado por crianças é desativado.



