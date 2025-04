Cruzeiro vence o Vasco pelo Brasileirão; Fábio Carille é demitido

O Cruzeiro venceu o Vasco pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille foi demitido do Cruzmaltino depois da derrota. O destaque do jogo foi o goleiro Cássio, que fez grandes defesas e garantiu a vitória mineira. O gigante vinha sendo criticado, principalmente, depois do jogo da semana passada pela Copa Sul-Americana. Mas, na partida de domingo (27), ele conseguiu se redimir, se emocionou e mostrou que o futebol é feito por humanos.



