Apagão atinge países europeus e afeta serviços de transporte e comunicação

Espanha e Portugal enfrentaram, nesta segunda-feira (28), um apagão, que também atingiu outras regiões da Europa. O fornecimento de energia ainda não foi totalmente restabelecido. O transporte público parou totalmente e nos aeroportos, passageiros não podiam desembarcar dos aviões. Em Barcelona, na Espanha, a população saiu às ruas para tentar um sinal de celular. Mais de 300 mil pessoas tiveram que percorrer os trilhos de trens e do metrô devido à pane. O motivo da queda no fornecimento de energia ainda não foi esclarecido. Chegou a ser divulgado que um fenômeno atmosférico teria causado o apagão, mas a informação foi desmentida pela concessionária de energia de Portugal. Um ataque cibernético não é descartado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!