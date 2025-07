Apenas 3 em cada 10 pedidos de devolução de Pix foram aceitos em 2024

O mecanismo especial de devolução de dinheiro, criado pelo Banco Central, para ressarcir vítimas de fraudes com o PIX, teve um crescimento expressivo no ano passado. Foram quase cinco milhões de pedidos. Apesar do aumento no número pedidos, apenas 31% foram aceitos total ou parcialmente. Na maioria dos casos, quem foi enganado ficou sem o dinheiro. Quase 3,5 milhões de solicitações não resultaram em devolução.



