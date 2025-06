Apesar de ser ilegal, prática de soltar balões aumenta nesta época do ano

A prática de soltar balões é crime ambiental, com pena de até três anos de prisão. Mesmo assim, a atividade ilegal aumenta nesta época do ano. Em um registro do helicóptero da RECORD, em São Paulo, um avião passou perto de um dos balões. Pouco tempo depois, o balão caiu em uma área residencial perto do Aeroporto de Congonhas, zona sul da cidade. Ele quase tocou a rede elétrica e então foi recuperado por um grupo. Em outro registro, um balão sobrevoava o entorno do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.



