Aplicativos de transporte ignoram proibição da Justiça e mantêm corridas com moto em SP

Apesar da proibição da Justiça, as empresas de aplicativos de transporte mantêm a opção de corridas com moto na capital paulista. O Procon deu 48 horas para as plataformas explicarem o motivo de ainda oferecerem o serviço. Na capital paulista, o transporte por moto está suspenso pela Justiça desde sexta-feira passada. Na consulta feita pelo Jornal da Record uma corrida com moto de quase cinco quilômetros tinha o preço de apenas R$ 1,77. A prefeitura não concorda com esse tipo de transporte. Alega que o serviço oferece risco de segurança aos passageiros e justifica que as estatísticas apontam aumento de 22% de mortes em acidentes com motos, de 2023 para 2024.



