Após 17 anos de Lei Seca, muitos motoristas ainda insistem em dirigir depois de beber

A Lei Seca, que estabelece tolerância zero para quem dirige bêbado, completa 17 anos em 2025. No entanto, mesmo com multas pesadas e até prisão, muitos motoristas ainda insistem em dirigir depois de beber. Conduzir veículos sob estado de embriaguez é crime, que dá multa de R$ 2.934,70, suspensão da habilitação e, em alguns casos, detenção, que pode chegar a até três anos.



