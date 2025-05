Após apagão, Espanha quer acesso aos sistemas de todas as empresas de energia elétrica do país

O governo da Espanha pediu acesso aos sistemas de todas as empresas de energia elétrica do país. O objetivo é investigar as causas do apagão que atingiu parte da Europa. As autoridades ainda calculam os prejuízos. O apagão na segunda-feira (28) paralisou o transporte e a comunicação em Portugal e na Espanha. A imprensa espanhola divulgou que uma falha na geração de energia solar teria provocado o apagão, mas hoje a operadora da rede elétrica descartou essa hipótese.



