Após guerra tarifária, Trump afirma que pode reduzir as taxas impostas à China

O presidente Donald Trump afirmou que pode reduzir as tarifas impostas à China. Representantes dos dois países vão se reunir neste sábado (10) em Genebra, na Suíça. Trump indicou que a taxação sobre produtos importados da China pelos Estados Unidos deve cair de 145% para 80%. Mas disse que a decisão será do secretário do Tesouro, Scott Bessent.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!