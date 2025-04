Após irregularidades, governo suspende descontos de associações e sindicatos nos pagamentos do INSS

O governo suspendeu todos os descontos feitos por associações e sindicatos nos pagamentos de beneficiários do INSS. O governo pretende descobrir quantos aposentados não autorizaram esse desconto e tiveram parte do benefício desviado ilegalmente. A Advocacia-Geral da União montou uma força-tarefa, mas ainda não existe uma data para ressarcir os aposentados que tiveram o desconto ilegal.



