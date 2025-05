Após negociação com os EUA, Hamas liberta refém israelense com cidadania americana

O Hamas libertou, nesta segunda (12), um refém israelense que também tem cidadania americana. A negociação foi feita com os Estados Unidos e aconteceu no dia em que Donald Trump viajou para o Oriente Médio. A notícia da libertação lotou a praça dos sequestrados, em Tel Aviv, e reuniu uma multidão em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde vive a família. Edan Alexander, de 21 anos, é cidadão americano e israelense.



