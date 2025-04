Após tarifaço, China declara que adotará taxas retaliatórias aos EUA

Os governos da Ásia reagiram às novas tarifas comerciais dos EUA com medidas contundentes. A China classificou as taxas de Trump como "inconsistentes com as regras do comércio internacional" e anunciou retaliações que elevam para 54% a tributação sobre produtos americanos. O Japão, que teve seu setor automotivo taxado em 25%, prometeu auxílio às empresas afetadas. Coreia do Sul, igualmente impactada, uniu-se aos vizinhos na resposta coordenada. As bolsas asiáticas refletiram o clima tenso: Tóquio caiu 2,77% e Hong Kong recuou 1,52%, sinalizando os primeiros efeitos da guerra comercial. Os governos da China, Japão e Coreia do Sul anunciaram medidas em resposta às tarifas dos EUA. A China planeja contramedidas após afirmar que os tributos violam regras internacionais. O Ministério do Comércio Chinês destacou que as tarifas adicionais totalizam 54%. No Japão, uma tarifa de 25% sobre importações de automóveis entrou em vigor, e o primeiro-ministro Shigeru Shiba prometeu apoiar as empresas afetadas. A Coreia do Sul também enfrenta uma tarifa de 25%. As bolsas asiáticas reagiram negativamente, com o Nikkei caindo 2,77% e o índice Hansen de Hong Kong recuando 1,52% nesta quinta-feira.



