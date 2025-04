Após uma semana sem técnico, Corinthians deve selar a contratação de Dorival Jr nesta quinta (24)

Uma reunião nesta quinta-feira (24) pode confirmar a contratação de Dorival Júnior como técnico do Corinthians. O atual campeão paulista está há uma semana sem treinador. O empresário do treinador entrou na negociação com o Corinthians e o pedido de salário teria saltado para R$ 3 milhões por mês. A proposta causou um drama na direção, já que a situação financeira do clube é complicada. O Santos também está em busca de um treinador. O time sonda Ramon Díaz e Thiago Motta.



