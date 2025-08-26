Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Aposentados dizem que ainda não receberam valores descontados indevidamente pelo INSS

Mais de 1,9 milhão de pessoas já receberam reembolso, mas muitos ainda esperam por análise de impugnação

JR na TV|Do R7

Muitos aposentados e pensionistas dizem que ainda não receberam os valores descontados indevidamente pelo INSS. São pessoas que não reconhecem a assinatura eletrônica nos documentos que autorizavam as cobranças. Quem estiver nessa situação pode buscar ajuda do Procon e da justiça para ter uma resposta sobre o benefício. O último levantamento do INSS aponta que mais de 1.900.000 pessoas já tiveram devolvidos os valores descontados ilegalmente. De todos os aposentados e pensionistas aptos a receber, 76,6% aderiram ao acordo, até o momento.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
  • Justiça
  • Pensionistas
  • PlayPlus
  • Procon
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.