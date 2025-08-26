Aposentados dizem que ainda não receberam valores descontados indevidamente pelo INSS

Muitos aposentados e pensionistas dizem que ainda não receberam os valores descontados indevidamente pelo INSS. São pessoas que não reconhecem a assinatura eletrônica nos documentos que autorizavam as cobranças. Quem estiver nessa situação pode buscar ajuda do Procon e da justiça para ter uma resposta sobre o benefício. O último levantamento do INSS aponta que mais de 1.900.000 pessoas já tiveram devolvidos os valores descontados ilegalmente. De todos os aposentados e pensionistas aptos a receber, 76,6% aderiram ao acordo, até o momento.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!