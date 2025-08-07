Apresentador Fausto Silva está internado em São Paulo

Fausto Silva segue internado em São Paulo. Mas, por enquanto, o hospital e a assessoria de comunicação do apresentador não divulgaram o motivo dessa internação e seu estado de saúde. Há dois anos, Faustão enfrenta complicações de saúde. Em 2023, ele passou por um transplante de coração e ficou cerca de dois meses internado. No ano passado realizou uma nova cirurgia - desta vez um transplante de rim. Na época, ele ficou 53 dias no hospital. Faustão completou 75 anos no dia 2 de maio.



