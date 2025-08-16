Logo R7.com
Arma usada em homicídio de gari é a mesma que foi encontrada em apartamento de empresário

Bala que atingiu Laudemir foi disparada da pistola encontrada na casa de Renê Júnior

JR na TV|Do R7

Um exame de peritos confirmou: a bala que matou o gari Laudemir, em Belo Horizonte, saiu da arma encontrada na casa do empresário Renê Junior. Peritos do Instituto de Criminalística concluíram o laudo e a análise já foi encaminhada aos investigadores. A cápsula recolhida no local do crime foi comparada com a pistola apreendida na casa do empresário, suspeito de atirar no gari. Na análise, ficou confirmado que a bala que atingiu Laudemir partiu da arma que pertence à mulher de Renê Junior. A delegada também é alvo de inquérito na Corregedoria da corporação.

