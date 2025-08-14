Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto passa mal e tem que ser operado em São Paulo

Depois de Memphis e Carrillo machucados, o Corinthians sofreu mais uma baixa no time. O artilheiro Yuri Alberto passou mal e teve que ser operado nesta última madrugada, em São Paulo. O atacante sentiu dores abdominais e foi diagnosticado com uma hérnia na região da virilha. O jogador deve receber alta nesta quinta-feira (14) e ainda não tem previsão para voltar a jogar.



