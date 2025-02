Artistas do Reino Unido querem barrar lei que favorece empresas de inteligência artificial

Artistas do Reino Unido se uniram para evitar a aprovação de uma lei de direitos autorais que favorece as empresas que desenvolvem a inteligência artificial. Mais de mil músicos lançaram, como forma de protesto, o álbum que se chama “É isso que nós queremos?!” e pedem ao governo britânico que impeça o uso de obras pela IA sem a autorização dos autores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!